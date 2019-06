Macri, en cambio, no tiene ningún sentimiento en particular con su contrincante. Lo conoce poco, más bien nada. "Anduvieron en caminos paralelos, y casi no tuvo ocasión o interés en conversar con él. En algún momento alguien quiso acercarlo a Alberto para formar parte de Compromiso para el Cambio, pero apenas llegaron a hablar. Hasta podría decirse que le resulta absolutamente indiferente, aunque si decimos esto va a sonar agresivo con quien tenemos que competir", fue la explicación de un miembro del equipo de comunicación presidencial.