La relación Fisco/Contribuyente es una relación de derechos, no de poder, es decir una relación de igualdad y no de sujeción. En un Estado republicano los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deben garantizarle al contribuyente la protección de datos personalísimos que hacen a la dignidad, seguridad y libertad. La tecnología no tienen ética, pero la humanidad dispone de ella. Es deber del Estado rellenar los huecos legales, manejar los riesgos y asignar los beneficios de la tecnología que son claros, pero no tanto las consecuencias.