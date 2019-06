Con el precoz anuncio de que Alberto Fernández sería el candidato a presidente por el kirchnerismo, las especulaciones en torno a si él sumaba o no votos comenzaron a correr. Sin embargo, la ex mandataria sabe muy bien que este no es el rol fundamental que ella necesita de Fernández. El ex jefe de Gabinete tiene la responsabilidad de dialogar. No solo con los sectores que progresivamente, sobre todo a partir del segundo mandato de la ex Presidenta, se alejaron del kirchnerismo, pero hoy, ante la endeble situación económica, pueden llegar a votarla nuevamente, sino con el afamado "círculo rojo" a la vista de garantizar una hipotética gobernabilidad en el futuro.