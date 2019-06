Hay otra salida, otra música. Eran dos las trompetas. Lo que haya traído el destino, no es el único destino. Lo que haya sucedido, existió y pasó. Y aquél abrazo ayudó a sobrevivir. Pero la vida no se trata de sobrevivirla. Sino de volver a pelearla. No podemos estar sólo definidos por lo que llueva desde afuera, sino por lo que nazca desde dentro.