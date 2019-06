En la provincia cuyana en la que apareció flanqueado por el presidente del PJ José Luis Gioja y el Gobernador Sergio Uñac, Alberto Fernández dijo que no tiene "ningún interés de cambiar la Constitución". No queda claro si se trata de una opinión estrictamente personal o si es una promesa de campaña no hacerlo. Un tema más que sensible teniendo en cuenta que CFK planteó la necesidad de una nueva Constitución Nacional "que establezca nuevas reglas de juego y relaciones de poder". Lo dijo en octubre de 2016 arropada entre Mempo Giardinelli y Leopoldo Moreau. En el mismo acto propuso la formación de un Frente Ciudadano para rediscutir un modelo de país.