"Cuando un amigo se va", lo bueno de los poetas es eso, que pueden hacer del dolor un pedazo de eternidad. De esa que todos sabemos que no nos toca, pero vivimos como si no lo supiéramos. Aldo fue un ser excepcional, y no lo digo ahora, ni lo diremos todos, volaba muy por encima de la media, de ese espacio donde los golpes duelen. A él siempre supimos asumirlo como digno de toda consideración, a nadie se le ocurrió no hacerlo. Tan vital como transparente, tan leal como sabio, una rara mezcla de esas que en nuestro suceder cotidiano se dan poco, casi nunca.