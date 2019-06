México no recibió ningún apoyo durante el conflicto desatado por la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de ese origen si no tomaba medidas para contener el flujo de inmigrantes provenientes de América Central, y en particular de Honduras, Guatemala y El Salvador. Ni la Organización de los Estados Americanos (OEA) ni el Grupo de Lima osaron emitir una declaración de solidaridad o señalar al menos que la coacción comercial no debe utilizarse para tratar temas inmigratorios. El secretario general del organismo regional, Luis Almagro, evitó manifestarse a pesar de ser conocido por su elocuencia.