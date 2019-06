No hay dudas de que se abre un novedoso ciclo político donde el antiperonismo militante se ha quedado sin palabras frente a la audaz jugada del presidente Mauricio Macri. El último reducto del antiperonismo que se refugiaba en Cambiemos ahora deberá aceptar que el justicialismo no es tan malo como parece ni tan antidemocrático como creían. Claro, han llegado tarde y confundidos. De todos modos vale. El retorno de Juan Domingo Perón, su abrazo con Ricardo Balbín y el resto de las fuerzas políticas, más su reconciliación con los Fuerzas Armadas al asumir, en el poco tiempo de vida que le quedaba, un abierto enfrentamiento con el terrorismo, no fue comprendido. Se lo responsabilizó a él de lo que organizó Cuba y el clima mundial. No soy ingenuo, aprovechó y tuvo gestos amistosos hacia las organizaciones armadas. Como los Estados Unidos con los talibanes. Y así les fue a ambos.