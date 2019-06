La ola peronista no solamente se refleja en los resultados electorales sino también en escenas imprevistas. Una de ellas se produjo en el almuerzo que se realizó el viernes pasado en Los Platitos, un tradicional restaurante de La Costanera. Allí tronó, fuerte, la marcha peronista. Quienes la cantaban no eran Alberto Fernández, José Luis Gioja o Santiago Cuneo sino algunos de los dirigentes más importantes de Cambiemos. Entre ellos el ex jefe del bloque senadores kirchneristas y actual candidato a vicepresidente, Miguel Angel Pichetto. También estaban el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, la mano derecha de María Eugenia Vidal, Federico Salvai, los encargados de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari y Cristian Ritondo, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Los peronistas de Cambiemos son muchos y ocupan cargos muy relevantes.