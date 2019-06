Si fuimos excelentes alumnos y queremos que ellos lo sean, o somos buenos para un deporte y esperamos que ellos se dediquen a ese o a otro deporte; o al revés, si no tuvimos el logro académico deseado y tenemos miedo de que ellos tampoco lo alcancen, no estamos más que escuchando nuestra propia esencia y no la de ellos. (Y después nos preguntamos por qué hay tantos chicos desconectados, confundidos, sin un norte).