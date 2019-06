Que no son sobre partidos ni candidatos sino acerca de diseños institucionales, definiciones del tipo de sociedad del futuro. Alfonsín dejó un legado, una gramática y un vocabulario nuevos: la democracia, la certeza de que no hay otro orden político capaz de proteger los derechos fundamentales de las personas. Menem también dejó un legado en los noventa: que los paises prósperos, los socios de Argentina en inversión, comercio e integración, son capitalistas. El secreto era que ese capitalismo comenzara a funcionar en base a reglas transparentes. Que, además, ese legado fuera de un peronista, no fue poca cosa.