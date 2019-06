Pichetto Superhéroe no dice toda la verdad. Hace apenas una semana vagaba entre la ira y el desconsuelo. La desquiciante indefinición de los que se pretendían alternativos y federales potenció su resiliencia. Tanta ida y vuelta, tanto sí pero no, tanto me conviene no me conviene en la granja del peronismo no K, terminó precipitando la determinación del hombre del momento.