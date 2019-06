Por último, en agosto y octubre, el oficialismo intentará que el actual senador nacional lleve la grieta hacia adentro del peronismo, discutiendo frontalmente con la ex mandataria, no ya como un simple adversario electoral sino como un "ex kirchnerista", y por cierto un actor clave en los diez años de gobiernos kirchneristas, que puede poner en palabras el descontento y la frustración con dicha experiencia que sienten muchos votantes.