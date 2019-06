Miguel Ángel Pichetto, si bien ha estado con todos los gobiernos peronistas de la era pos Alfonsín, siempre lideró la bancada desde una visión dialoguista, de quien aplica sentido común y no confronta cuando no es necesario. Ha sido el opositor que más ha apoyado la gobernabilidad y mantiene una relación muy fluida con los gobernadores e intendentes peronistas. Es una figura muy respetada dentro del partido, y esa buena relación con los gobernadores de su espacio le puede dar chances de atraer los votos de los senadores provinciales que serán tan vitales a la hora de gobernar no solo desde las PASO hasta las elecciones, sino en el próximo período de gobierno.