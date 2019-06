La grieta peronismo-antiperonismo es anacrónica. La gran mayoría de los ciudadanos que irán a votar este año no tiene idea de esos antagonismos que nos mantuvieron en un estado de eterna adolescencia por décadas. No está asfixiada por la ideología ni por viejas querellas. Quiere un país con oportunidades, en el que el esfuerzo personal permita cada día tener una mejor calidad de vida. Un país sin odios, en el que la diversidad de opiniones y de pertenencias sea entendida como una riqueza, no como una patología.