En los últimos años de su vida advertía que el miedo y el pánico son dos de los argumentos centrales de la realidad política, cruzada por las crisis financieras y el terrorismo fundamentalista. Expresó que hoy, con la interactividad, ya no se trata más de la uniformización de las opiniones, sino de la sincronización de las emociones. Y que "el riesgo no es la censura por privación de información sino rigurosamente lo contrario: la censura por saturación, indiferenciación, ruido e interferencias, babelización: todo el mundo habla, nadie se escucha. Crece entonces la despolitización". En el arte de lo posible no siempre gana quien llega primero. Muchas veces tener razón antes de tiempo puede ser más perjudicial que no tenerla.