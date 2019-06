De cualquier modo vale la pena destacar que la ubicación del vicepresidente dentro del esquema institucional argentino es ambigua, ya que por un lado la Constitución Nacional le impone la tarea de presidir el Senado de la Nación, pero por otro lado no sólo no le asigna la calidad de legislador (ya que salvo que fuera necesario desempatar por existir igualdad de votos entre los senadores, no participa en la sanción de las leyes), sino que además lo identifica claramente con el órgano ejecutivo, porque es el designado constitucionalmente para reemplazar al presidente de la República en caso de ausencia, y porque cuando nuestra Ley Suprema regula la duración del cargo vicepresidente, la forma de elección, los requisitos, la remuneración, la fórmula de juramento y la solución en caso de ausencia, lo hace en la sección dedicada al presidente de la Nación.