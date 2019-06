Los que votamos a Macri imaginando que no necesitaría cuatro años para descubrir la necesidad del diálogo, los que no aceptamos el absurdo de un ex juez que se refiere frívolamente a los "presos políticos", los que no soportamos fanatismos de ambos bandos, nosotros sentimos que solo las elecciones ayudan a ciertos gestos, que fuera de la urgencia electoral serían expresión de madurez.