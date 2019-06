Algunos allegados insistirán en la necesidad de que el ex ministro compita en una interna con Juan Manuel Urtubey, Martín Lousteau, Facundo Manes y hasta Sergio Massa. Lavagna no acepta internas. El gobernador electo de Jujuy, Gerardo Morales, buscará acercase a su ex compañero de fórmula en el 2007. El diálogo va a existir, pero Lavagna no irá a Cambiemos. Mientras tanto, el ex ministro de Economía recorre pymes industriales en el Gran Buenos Aires.