Perón creyó que el ámbito filosófico era el propicio para enunciar sus convicciones políticas fundamentales. Así lo hizo saber él mismo en las palabras que pronunció antes de comenzar la lectura del célebre mensaje del 9 de abril de 1949: "Alejandro, el más grande general, tuvo por maestro a Aristóteles. Siempre he pensado entonces que mi oficio tenía algo que ver con la filosofía. El destino me ha convertido en un hombre público. En este nuevo oficio, agradezco cuanto nos ha sido posible incursionar en el campo de la filosofía. Nuestra acción de gobierno no representa un partido político sino un gran movimiento nacional, con una doctrina propia, nueva en al campo político mundial". Perón no eligió un congreso de ciencias sociales o políticas. Menos aún un congreso de economía.