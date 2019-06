-Tres: a principios de año, María Eugenia Vidal le planteó a Macri la necesidad de desdoblar las elecciones para presidente y para gobernador de la provincia de Buenos Aires. El argumento que apoyaba esta estrategia sostenía que la ventaja de Cristina sobre Macri en ese distrito era muy amplia y que, a diferencia del 2015, en la lista peronista no había un piantavotos como Aníbal Fernández. Entonces, correspondía adelantar las elecciones de gobernador para que Vidal, la política más popular del país, derrotara primero a cualquier candidato de Cristina. Eso, además, daría un empujón a la campaña nacional del Presidente. Como Federico, el de los cuentos para niños pequeños, Macri volvió a decir: "No, no y no". Eso ha producido que, ahora, Vidal esté desesperada, porque no encuentra los votos para ganarle a Axel Kicillof en la provincia.