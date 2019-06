Sin embargo, y por el otro lado, ese escenario no coincide con el mundo real. En tal sentido, es posible caminar por las ciudades o consultar las estadísticas. Entre ellos, los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA). El alcance de la exclusión no es solo material, sino social y emocional. Las personas no solo están excluidas, sino que se perciben y, a su vez, son percibidas por los otros como excluidos.