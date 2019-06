Nada de esto será posible si no reforzamos nuestra democracia republicana, hoy asediada por dos fuerzas que privilegian su propia prevalencia antes que el interés común, pretendiendo hacernos creer a los argentinos que no hay vida si no es bajo su mando. Nosotros estamos fuera de esa línea de fuego cruzado; queremos despolarizar, ocupándonos de los verdaderos problemas y de sus soluciones. No estamos ni con Macri ni con Cristina porque sus acciones nos tienden la trampa de inducirnos a elegir entre el fracaso del pasado y el fracaso del presente; esto es, nos están proponiendo el fracaso del futuro.