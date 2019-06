El sitio informativo de la Santa Sede, Vatican News, describe así esta visita: "Ocho siglos más tarde, Francisco de Asís sigue siendo una profecía para toda la humanidad: en medio de las Cruzadas fue desarmado, con sólo el Evangelio en la mano, entre los enemigos de los cristianos de la época. El Papa Francisco, en la Misa celebrada en la Zayed Sports City de Abu Dhabi el pasado 5 de febrero, explicó la bienaventuranza de la mansedumbre recordando las instrucciones de San Francisco a los frailes que se dirigían a donde estaban los sarracenos y los no cristianos: "No entablen litigios ni contiendas, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios y confiesen que son cristianos" (Regla no bulada, XVI). No entablen litigios ni contiendas —y esto vale también para los sacerdotes— ni litigios ni contiendas: en ese tiempo, mientras tantos marchaban revestidos de pesadas armaduras, San Francisco recordó que el cristiano va armado solo de su fe humilde y su amor concreto. Es importante la mansedumbre: si vivimos en el mundo al modo de Dios, nos convertiremos en canales de su presencia; de lo contrario, no daremos frutos.