Refiriéndose a los jóvenes inmigrantes, el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara Baja, Jerrold Nadler, dijo durante el debate del proyecto: "Muchos de ellos ni siquiera sabían que no habían nacido aquí y que no eran ciudadanos estadounidenses hasta que no pudieron obtener una licencia de conducir o acceder a costos de matrícula para residentes en educación superior".