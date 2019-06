En el mundo ya se realizaron dos movilizaciones mundiales por la crisis climática en lo que va del año y Argentina no se quedó atrás. Estas movilizaciones impulsadas por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil bajo el lema #alianzaporelclima se destacan por la alta presencia de jóvenes en su conformación y participación. Esta juventud inspirada en las palabras y acciones de Greta convoca a cambiar hábitos de consumo y tomar acciones concretas para disminuir el impacto de las acciones individuales en el ambiente, porque como bien dicen: "No hay un plan B, porque no hay un planeta B".