Esto es solo el inicio. No nos podemos quedar solo con Recicla-ABL. Debemos empezar a entender al reciclaje como parte de una cadena que se cierra sobre sí misma. Aquello que se crea para ser utilizado requiere un fin una vez agotada su vida útil. A la vez, debemos brindarle a la ciudadanía un sentido para su participación. Si no integramos a los vecinos, y a sus acciones, en una lógica de la que no solo se sientan parte, sino que además protagonicen, no hay demasiado futuro, no únicamente en términos de medioambiente, sino también en términos más generales. El futuro del planeta es una de las discusiones de nuestro siglo, no podemos, como sociedad, quedar al margen.