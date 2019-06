Fue, justamente, la judicialización de esta grave situación habitacional (que se sostiene en el tiempo con las distintas gestiones) lo que demandó la participación de la Defensoría de Casación en los procesos penales en que se ordenaron desalojos masivos y violentos, con el uso de las fuerzas de seguridad. En esa tarea, pudimos relevar no solamente que no se trataban de situaciones aisladas, sino de un fenómeno con cierta estructuralidad, vinculada a la oferta restringida de suelo y al negocio inmobiliario, en las cuales se propició la intervención de la justicia penal, en situaciones en las cuales no aparecían, ni por asomo, las condiciones necesarias para que así fuera, es decir: la presunta comisión de un delito.