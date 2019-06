Los sismos políticos parecen no cesar. No solo por las declaraciones durante la convención del radicalismo del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, socio mayoritario del PRO, sino las acciones posteriores del gobernador mendocino que intentan serruchar las posibilidades de la reelección del presidente Macri. Cornejo insiste en tejer fórmulas alternativas a Macri. Mientras esto acontecen y las encuestas señalan una marcada polarización, al cierre de este análisis la Casa Rosada anularía por resolución administrativa su propio decreto donde prohibió las colectoras. Si no lo hace el Presidente, tal vez sea la Justicia Electoral quien lo deje sin efecto para facilitarle a María Eugenia Vidal la posibilidad de retener la provincia de Buenos Aires. El no desdoblar las elecciones bonaerenses en su momento hoy podría ser facilitador de la derrota de Vidal. Con las colectoras desde Espert hasta Urtubey podrían colarse en la boleta de la gobernadora.