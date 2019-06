El primer efecto de la decisión de CFK es la debilidad extrema en la que queda el peronismo no kirchnerista. No se trata de un hecho de estrategia electoral sino de algo más profundo. El cisma peronista no obedeció nunca al talento o a la picardía de un grupo de dirigentes. Al contrario, esos dirigentes fueron empujados por sus propias bases. Si José Manuel de la Sota hubiera querido ser kirchnerista, habría desaparecido de la política cordobesa, por ejemplo, porque en Córdoba el kirchnerismo era rechazado de plano. Con sus matices, el peronismo alternativo era un fenómeno popular que llegó inclusive a ganar la provincia de Buenos Aires.