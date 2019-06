Luego, el derecho procesal es entendido como sirviente del de fondo y no su inversa, evitando pervertir la justicia, abreviado en la expresión hebrea: "Juicio verdaderamente verdadero", no como estilo redundante sino aplicado a la verdad procesal como de fondo. Un antecedente bíblico es Jeremías 26:20-23, donde el rey de Judea envía guardias en búsqueda del profeta prófugo en Egipto para hacerlo comparecer y juzgarlo. Pudiendo explicarse por algún tratado de vasallaje entre ambos reinos y más allá de la motivación maliciosa del rey, lo cierto es que el apersonamiento, juicio y pena se efectivizaron, aunque bajo la facultad extraordinaria que la Ley judía otorga a ciertos organismos para accionar por fuera del normal proceso judicial ante la excepcional necesidad. Es decir, no es relevante el proceso de apersonamiento del acusado para ser juzgado, analogándose a la figura jurídica male captus bene detentus, según la cual la ilegalidad de la captura o detención del acusado no impide el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales de ese Estado para juzgar al individuo, ni interfiere con la legalidad del proceso y juicio.