Fue y vino, llevó y trajo, hizo y deshizo para llegar hasta aquí. Animado por el convencimiento de que con ella sola no alcanza y que sin ella es imposible, Sergio Massa pavimentó el atajo que podría devolverlo al kirchnerismo. Arropado en el mandato de un congreso partidario que sesionó exprés, quedó habilitado para componer acuerdos y negociar entendimientos con el vecindario político de Unidad Ciudadana o con quien él considere que corresponda. No puede decirse que a su manera no lo haya anunciado. Lo dijo con todas las letras: "La idea es sacar a Macri del poder, no a Cristina". El asunto quedó cocinado.