Con una inflación anual de dos dígitos no hay posibilidad de mantener el poder adquisitivo de los salarios, sostener el sistema de la seguridad social y menos aún mantener la actividad y el sustento fiscal. ¿Cómo no lo van a advertir los inversores? ¿Cómo no van a haber suspensiones y despidos? ¿Cómo no va a haber informalidad?