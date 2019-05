Es un proyecto trascendente para la sociedad actual, no una urgencia coyuntural, ya que lo que busca es poder brindar igualdad y previsibilidad a los argentinos y facilitar su crecimiento social. No sólo porque verán en espejo sus valores, sino porque sistematiza 100 años en los que se dictaron más de 900 leyes penales, en un solo ordenamiento, que pasa de 320 artículos a540 artículos sin alterar su estructura. Esto no quiere decir que simplemente se agregaron todos los delitos como una mera compilación, sino que todas esas normas fueron sistematizadas en un único ordenamiento.