Es que el problema es un Estado que hoy les sirve a los políticos y se sirve de los argentinos, exprimiéndolos. Una legislación laboral que penaliza crear empleo y es tan arcaica que no prevé las nuevas formas de contratación que necesita el avance tecnológico. En ninguno de los países que se han desarrollado hay un régimen de trabajo como el de Argentina, la cambiaron hace décadas. Por último, el productor pierde infinidad de tiempo y recursos en una kafkiana red de regulaciones. En los países prósperos, lo que no está expresamente prohibido, está permitido. Acá no se puede hacer nada que primero un funcionario no haya regulado y te permita hacerlo.