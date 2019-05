Depende de quién lo mida, un nivel de rechazo que va del 70 al 85 por ciento en cualquier revelamiento considerado serio. Pero eso no es todo. Porque a pesar del desconcierto que generó durante las primeras horas, las encuestas más elaboradas demuestran que la estrambótica fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner no suma, sino que resta, incluso, algunos votos. Y no solo eso: parece que su confirmación terminó acelerando la polarización por el hecho de que la ex Presidente dejó de ser un fantasma para transformarse en una candidata real. Una candidata que mete medio en vastos sectores sociales.