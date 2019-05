El dirigente gremial Liberato Fernández, del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), declaraba en enero del 69: ¨El edificio social no tiembla por el presunto extremismo obrero, sino por la intransigencia de los productores agrarios¨. El 31 de enero Enrique Vicario, ex seminarista al frente de los centros vecinales de la ciudad capital cordobesa, protagonizó una marcha sobre la casa de gobierno. Reprimido brutalmente, su foto, caído de cúbito dorsal, circuló por todo el país. Lo acompañaban dirigentes de la UCRP. Vicario pidió a los productores que no paguen los impuestos y aseguró que Dios caería sobre los fariseos. El gobernador de Córdoba, Carlos Caballero, no percibió el volcán que se estaba generando en su provincia.