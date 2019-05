Los dirigentes kirchneristas no dicen nada y aplauden obedientes. La militancia de base K está preocupada. Temen un nuevo menemismo y se preguntan: "¿Puede hacernos esto Cristina?". Los veteranos peronistas, de vuelta de todo, no dudan y dicen que sí. Para muchos dirigentes, que ya vieron pasar a todos los colores ideológicos del justicialismo, no sería nada raro que Kirchner busque su tranquilidad judicial y garantizar una buena cantidad de senadores que no voten su desafuero. "Es lo único que quiere, va a dejar gobernar tranquilo a Alberto", asegura más de uno.