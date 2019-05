En el diálogo debemos dejar de lado los insultos, el enfado y los rostros irónicos, agrios, ceñudos, incapaces de sonreír. También, la vanidad y la soberbia agresivas. Pueden decirse las cosas y argumentar posiciones, de palabra o por escrito, con mucha fuerza, pero con gracia y con respeto. No es necesario estar de acuerdo, se puede discrepar enérgicamente pero sin romper la concordia, que no es unanimidad, ni siquiera acuerdo, sino que es la firme decisión de convivir juntos. Hay debates —en distintos círculos— que parecen impulsados y dominados por la obsesión, el odio, el rencor, el desprecio, el insulto y, no pocas veces, por la ignorancia y la irresponsabilidad. En el pasado, ello —reitero— nos llevó a enfrentamientos fratricidas y destructores. El resultado es conocido, los argumentos justificativos inconducentes y las consecuencias atroces.