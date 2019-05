La mezcla es abundante y está compuesta por los siguientes ingredientes. Uno: la quietud del dólar. Dos: la sensación de que la inflación viene bajando, o para decirlo de otra manera, que los precios ya no suben como antes. Tres: las fotos simultáneas de la ex presidente en el banquillo de los acusados y el jefe de Estado inaugurando obras y golpeando el pavimento mientras declama: "Esto no es relato! ¡Esto es real!". Cuatro: el tiro por la culata del intento de voltear la causa de los Cuadernos y otras de la denominada "Operación Puf". Cinco: el hecho de que la "amenaza" o "el fantasma" de Cristina se corporizó. Es decir: se hizo tangible, se transformó en realidad y está empezando a asustar, de verdad, a una buena parte de más del 60 por ciento del electorado que no la quiere de vuelta.