La primera salida del papa Francisco, latinoamericano y argentino, no casualmente hijo de inmigrantes, fue a la isla siciliana de Lampedusa, donde llegan miles de refugiados por mes desde las costas del norte de África y del noroeste asiático que quieren ingresar a Europa desde hace dos siglos. En ocasión de esa visita, en el mes de julio de 2013, refiriéndose a los muertos por las tragedias de los naufragios que ocurren de continuo, dijo Francisco: "¿Quién es el responsable de la sangre de estos hermanos? Ninguno. Todos respondemos: 'Yo no he sido, yo no tengo nada que ver, serán otros, pero yo no'. Hoy nadie se siente responsable, hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna, hemos caído en el comportamiento hipócrita".