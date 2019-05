Convencida de que sin ella no hay nada pero con ella sola no le alcanza, la lideresa del cristinismo echó mano al más templado de su staff. El ex Jefe de Gabinete, ahora precandidato a la Presidencia de la Nación, no solo tiene capacidad de diálogo, sino que, encarna procedimientos y políticas muy diferentes a los que impulsan los exponentes del Cristinismo puro y duro.