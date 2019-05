Durante los últimos días, su jefa volvió a exhibir su particular historismo. Comenzó con la reivindicación durante la presentación de su magistral obra literaria del ex ministro de Economía de Cámpora, Perón e Isabel entre 1973 y 1974 "Ber" Gelbard, al que le podó el "don José" por el que era reconocido. Lo identificó con otro mito setentista: el de una "burguesía nacional" originaria de empresarios prebendarios en los que se cifró la esperanza de un equivalente local de la brasileña para no quedar rezagados y presos de la "dependencia" de Estados Unidos y de nuestro vecino enriquecido. Cimiento capitalista de aquella memorable consigna peronista de los 70: la "Argentina potencia".