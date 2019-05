La suya no es una defensa técnica sino política. Y su suerte no depende tanto de probar su inocencia sino de cómo la vaya en las elecciones presidenciales de este año. La Argentina es un país atípico. La misma ex Presidente que está procesada en 11 juicios diferentes y sobre la que pesan 5 pedidos de prisiones preventivas sigue primera en las encuestas y tiene enorme posibilidades de trasladarle sus votos al candidato a presidente que ella volvió a elegir a dedo, Alberto Fernández.