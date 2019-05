Desde la perspectiva histórica es un error comparar la nueva fórmula presidencial con el caso Cámpora. Por la cláusula del 25 de agosto de 1972, arbitrariamente sancionada por el general Agustín Lanusse, Perón no podía ser candidato porque no había regresado al país en los términos fijados por la dictadura militar. Sin embargo, Cámpora tampoco podía serlo, pues violentaba dicho decreto que inhibía a toda persona que abandonara el país por más de 15 días sin comunicarlo al Ministerio del Interior. Cámpora se había marchado sin informar. Perón lo propuso para que Lanusse lo impugnara, pero este general, rápido de reflejos, no lo hizo. En su libro Mi Testimonio advierte: "La fórmula indicada por Perón incluía a Cámpora, quien no se había ajustado a la norma preelectoral de no abandonar el país sin el conocimiento y autorización del Ministerio del Interior. Perón no ignoraba esa imposición. ¿Por qué pues hizo esta designación? Es razonable pensar que lo fue para encontrar en el veto de su candidato el pretexto para resolver el voto en blanco que le permitiera o bien continuar ejerciendo su influencia a distancia como en 1963 o bien provocar un clima de honda perturbación política y social que pudiera influir inclusive en las Fuerzas Armadas y, en consecuencia, llegar a provocar la caída del gobierno".