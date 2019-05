Cuando el 9 de mayo, en la Feria del Libro, la flamante escritora Cristina Fernández agradeció enfáticamente a quien luego de fundar el kirchnerismo con su marido Néstor un día le renunció y se convirtió en uno de sus más acérrimos cuestionadores de su pasado gobierno, esta cronista intuyó que Alberto Fernández tendría un rol central. Y si además de los halagos prodigados se lee lo gestual, estaba ubicado en la centralidad de la platea. El 29 de enero de este año le consulté al ahora candidato presidencial si pensaba ser candidato a presidente en caso de no serlo Cristina, me contestó: "Estoy ocupado en cómo ganarle a Mauricio Macri. Si no es con CFK, será con Agustín Rossi, con Felipe Solá o con Alberto Fernández, pero no lo estoy pensando. Sé que tenemos que construir una alternativa superadora a Mauricio Macri y a la anterior nuestra, que fue descalificada tres veces por la ciudadanía. Yo critiqué durante ocho años a Cristina. Le cuestioné el cepo, el déficit fiscal, la inflación y su ocultamiento, y lo sostengo; si Cristina fuese esa, les diría y me diría: 'No perdamos el tiempo'".