Los objetivos, sin embargo, han cambiado. La reforma constitucional que no pudo ser y las leyes de "Democratización de la Justicia" del 2013 tenían por objetivo que el kirchnerismo se perpetuase en el poder y profundizar el modelo populista imperante en la región. La ex presidenta cumplio su objetivo de hecho y hasta donde la Corte Suprema se lo permitió. Hoy, bajo el eslogan de la radicalización de la democracia, la reforma propuesta por Mempo clama por la vuelta de aquél populismo de izquierda nunca consolidado que socavó a la fuerza todas las bases institucionales de la república. El abrazo de oso de la ex presidenta da para pensar en una ayuda más para detener las decenas de causas judiciales por corrupción que la involucran.