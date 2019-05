Al encabezar el binomio presidencial el ex jefe de gabinete Alberto Fernández, quien es considerado un político con más diálogo e interacción con otros sectores, la apuesta de la ex presidenta es a que muchos votantes peronistas que votarían a una eventual figura del peronismo no kirchnerista en primera vuelta, no duden tanto en votar al kirchnerismo en segunda vuelta. Hoy las encuestas muestran que su figura genera aun mucho rechazo.