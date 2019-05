Un análisis que no puede omitirse a esta altura las cosas es la actuación de los presidentes ante una noticia de alto impacto político. Cuando Massa anunció que iba con su propia lista en la provincia de Buenos Aires, desafiando al oficialismo, Cristina les echó la culpa a los organismos de inteligencia por no haberla alertado de una información que tendrían que haberle anticipado. En cambio, no se conoce que Macri les haya hecho alguna recriminación por haber cumplido con su obligación de no hacer inteligencia interna, como lo marca la ley. Como todo el mundo, el Presidente se enteró cuando Cristina transmitió su decisión en las redes sociales.