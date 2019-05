En todo caso, "habla suavemente y lleva un gran garrote. Así llegarás lejos". La frase es un proverbio africano y solía utilizarla el presidente Teddy Roosevelt. Donald Trump no cree en ella. Da gritos. Amenaza a los enemigos chinos y norcoreanos. También lo hace con los amigos de Canadá, la Unión Europea o la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Pero no lleva un garrote. No recurre a la guerra. Lo suyo son las sanciones económicas y utilizar el enorme peso financiero de Estados Unidos: el 22% del PBI mundial y el dólar (la gran divisa planetaria en la que se realizan el 80% de las transacciones), para lograr sus objetivos.